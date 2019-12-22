Россия назвала дату отмены роуминга с Белоруссией

Плата за входящие вызовы в роуминге в Белорусии должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи России.

Отмечается, что Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве. В настоящий момент ожидается подписание со стороны Белоруссии.

В октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия не смогли завершить работу над дорожной картой отмены роуминга между странами и взяли паузу. Москва и Минск планировали подписать дорожную карту еще до конца сентября 2019 года, но по итогам совещания 3 октября не смогли договориться по двум вопросам, касающимся расчетов между операторами. Если бы дорожная карта была подписана в срок, то процесс непосредственно отмены роуминга между двумя государствами занял бы шесть-девять месяцев.

Летом 2019 года в России был отменен роуминг внутри страны. Теперь стоимость услуг не зависит от региона, в котором находится абонент. Однако затем стало известно, что с декабря 2018 года по май 2019-го средние расценки на мобильную связь в стране поднялись на три процента впервые с августа 2017 года.

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