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Россия ответила зеркальными мерами на высылку дипломатов из Колумбии

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Фото: Globallookpress.com

МИД России ответил зеркальными мерами на высылку из Колумбии двоих российских дипломатов: так, колумбийского посла Альфонсо Лопеса Кабальеро вызвали в министерство, а двоих работников посольства страны в Москве объявили persona non grata. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении МИД уточняется, что Кабальеро был выражен протест из-за «безосновательного решения» колумбийской стороны о высылке двоих россиян. «Этот шаг не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Днем ранее стало известно, что Колумбия высылает двоих российских дипломатических работников. Сотрудников дипмиссии Александра Паристова и Александра Белоусова заподозрили в работе на разведывательные службы.

Дипломаты якобы завербовали информантов в городе Кали ради военной разведки. Помимо этого, по данным СМИ, россияне занимались экономическим шпионажем, в частности, интересуясь эксплуатацией минеральных ресурсов.

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