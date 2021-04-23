Посол Польши посетил МИД России и отказался комментировать визит

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский посетил МИД России и покинул ведомство, отказавшись комментировать визит. Об этом сообщает РИА Новости.

15 апреля Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата и выслала их со своей территории. В польском МИД рассказали, что в ведомство был вызван российский посол, и ему была вручена соответствующая нота. Сообщается, что основанием для высылки стало нарушение этими лицами условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. Польские власти также выразили солидарность с последними санкциями США против России.

Позднее в российском МИД заявили, что Москва в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пять польских дипломатов.

Отношения России и западных страны резко ухудшились. Помимо Польши о высылке российских дипломатов объявили США, Болгария, Украина, Чехия и Словакия. По всем инцидентам Москва дает зеркальный ответ.