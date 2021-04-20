Пентагон объяснил переброску истребителей в Польшу подготовкой к военным учениям. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби, его слова приведены на сайте Минобороны Штатов.

Он опроверг желание вмешаться в события на Украине или в Крыму через Польшу. «Это не конкретная реакция на события на границе с Украиной или в Крыму. Это довольно рутинные [маневры]. Мы делаем это постоянно», — заявил Кирби.

Представитель Минобороны подчеркнул, что такие учения — часть присутствия США в Европе.

РБК напоминает, что ранее в Минобороны Польши заявили, что в республику прибыло несколько десятков самолетов США.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.

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