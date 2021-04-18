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Байден проигнорировал советы генералов касательно вывода войск из Афганистана

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Джо Байден
Джо Байден
Byline: TOM BRENNER / Reuters

Президент США Джо Байден проигнорировал советы американских генералов касательно вывода войск из Афганистана. Об этом стало известно The Wall Street Journal от источников.

По информации собеседников издания, высшее военное командование опасалось, что вывод американских войск может подорвать безопасность в стране. В частности, оставить войска в Афганистане советовали председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи, а также командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин предупредил Байдена, что после вывода войск США в стране фактически прекратится поддержка и без того хрупкой стабильности в стране. Как рассказали источники, американский глава выслушал военных, однако принял противоположное решение.

14 апреля Джо Байден подтвердил вывод американских войск из Афганистана с 1 мая и до 11 сентября. Аналогичное решение приняли страны НАТО и Великобритания.

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