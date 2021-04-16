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Раскрыты планы США насчет войск после их вывода из Афганистана

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Фото: Jayanta Shaw / Reuters

Раскрыты планы США насчет войск после их вывода из Афганистана: освобожденные ресурсы будут направлены на борьбу с вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, его цитирует Reuters.

«Одна из причин, по которой президент и его команда предпринимали осторожные шаги по Афганистану, заключается в том, чтобы освободить время, внимание и ресурсы нашего руководства и военных и сконцентрироваться на том, что мы расцениваем как ключевые вызовы ХХI века, а они в основном связаны с Индо-Тихоокеанским регионом», — сказал представитель администрации.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил вывод американских войск из Афганистана с 1 мая и до 11 сентября. Он объяснил решение тем, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

Вслед за США вывести свои войска из этого государства решили и страны НАТО. Однако высокопоставленные американские военные выступили за то, чтобы сохранить в Афганистане небольшое американское присутствие.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа собиралась вывести всех военных из Афганистана 1 мая 2021 года. Американская армия уже в 2020-м сократила вдвое военное присутствие в стране. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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