Россия призвала избежать военного сценария в Афганистане после переноса сроков вывода войск США из этой страны. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов, передает РИА Новости.

«Мы бы не хотели, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным», — заявил Кабулов. По его словам, США теперь должны объяснить представителям радикального движения «Талибан» (запрещено в России), с которыми они ранее подписали соглашение, почему сроки вывода войск были перенесены. «Договоры должны выполняться», — заключил он.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил вывод американских войск из Афганистана с 1 мая и до 11 сентября. Он объяснил это решение тем, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство. Вывести свои войска из этого государства решили и страны НАТО.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа собиралась вывести всех военных из Афганистана 1 мая 2021 года. Американская армия уже в 2020-м сократила вдвое военное присутствие в стране. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.