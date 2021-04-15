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Военные США захотели остаться в Афганистане

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Фото: Omar Sobhani / Reuters

Высокопоставленные американские военные выступили за то, чтобы сохранить в Афганистане небольшое американское присутствие. Об этом сообщает Politico со ссылкой на официальных лиц, знакомых с обсуждениями.

По их словам, некоторые в Вооруженных силах США считают, что стоит оставить в Афганистане несколько тысяч американских военнослужащих в лице сил специального назначения и военных советников. Военные полагают, что данные силы необходимы для сдерживания боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Отмечается, что среди тех, кто выступал против вывода войск из Афганистана, был председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил решение вывести американские войска из Афганистана. По мнению американского лидера, военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

До этого Байден подтвердил вывод американских войск из Афганистана с 1 мая и до 11 сентября. Вывести свои войска из этого государства решили и страны НАТО.

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