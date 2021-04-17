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США задумались об увеличении военного контингента в Афганистане

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Фото: Pixabay

США задумались об увеличении численности контингента в Афганистане перед тем, как окончательно вывести войска. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

«Я не могу говорить сейчас конкретно, поскольку планы все еще разрабатываются, но не исключено, что в течение короткого периода времени будут отправлены вспомогательные силы в Афганистан с целью обеспечить безопасный, упорядоченный и спланированный вывод к крайнему сроку, установленному президентом», — сказал Кирби.

Он напомнил, что президент США Джо Байден установил срок вывода армии до сентября. Представитель Пентагона также привел в пример вывод войск из Ирака и добавил, что военнослужащим может потребоваться помощь материально-технического характера, например, инженерная.

По словам Кирби, Вашингтон может временно направить некоторые силы для обеспечения защиты и безопасного и эффективного процесса отхода контингента. Он заключил, что окончательно все станет ясно по мере приближения запланированной даты.

Ранее Байден подтвердил, что США выведут свои войска из Афганистана с 1 мая и до 11 сентября. Аналогичное решение приняли страны НАТО и Великобритания.

Предыстория: Байден объяснил решение вывести войска из Афганистана
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