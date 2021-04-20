В США назвали «неспровоцированной эскалацией» российские ограничения в Черном море

США назвали «неспровоцированной эскалацией» планы России заблокировать проход иностранных кораблей в некоторых частях Черного моря. Об этом заявили в пресс-службе Госдепартамента, передает ТАСС.

Американское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность происходящим на фоне сообщений об усилении военного присутствия РФ на границе с Украиной.

«Это представляет собой еще один пример неспровоцированной эскалации в рамках продолжающейся кампании Москвы с целью подорвать и дестабилизировать ситуацию на Украине», — отметили в Госдепе.

14 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. МИД Украины выразил протест против закрытия прохода для судов и назвал это попыткой нарушения норм международного права, а Пентагон потребовал отказаться от запрета иностранным кораблям входить в ряд морских районов.