Польша задумалась об адекватном ответе России

Министерство иностранных дел Польши думает об ответе России на высылку дипломатов из страны. Об этом заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк, передает ТАСС.

По его словам, Варшава решение Москвы «зафиксировала, приняла к сведению, оставила за собой право на адекватную реакцию». Замминистра добавил, что получение соответствующей ноты послом было ожидаемо, так как российский МИД ранее объявил об этом на сайте.

В польском министерстве также отметили, что российская сторона ведет «агрессивную политику для усугубления отношений с соседними странами», передает Reuters.

23 апреля посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский посетил МИД России, однако отказался комментировать визит. Тогда же Москва объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши.

15 апреля Польша объявила о высылке трех российских дипломатов со своей территории. Сообщается, что основанием стало нарушение этими лицами условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. Польские власти также выразили солидарность с последними санкциями США против России.