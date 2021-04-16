Названо число снесенных памятников советским солдатам в Польше: власти демонтировали более 420 советских монументов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство России в Вашингтоне.

В 1997 году на территории Польши насчитывался 561 памятник, сейчас их осталось чуть более 100.

При этом в посольстве подчеркнули, что за 2020 год, несмотря на жесткие карантинные меры в Польше, было демонтировано шесть монументов красноармейцам, еще восемь воинских памятников и захоронений подверглись нападениям вандалов. Так, были снесены монументы в деревне Велюнь (Лодзинское воеводство), в Куновице (Любуское воеводство), городе Шамотулы, деревнях Жецин и Соколово (Великопольское воеводство), а также в Высоке-Мазовецке (Подляское воеводство).

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Снос этих монументов происходит «в нарушение межправительственных соглашений», подчеркнули в диппредставительстве.

Однако в посольстве Польши в России считают, что под соглашения подпадают лишь захоронения советских воинов, а символические памятники в защитные списки не входят. «Польша и поляки уважают кровавые жертвы солдат Красной армии, которые сражались с нацистским оккупантом в стране во время Второй мировой войны», — уточнили там. По мнению посольства Польши в Москве, Варшава последовательно реализует так называемый «закон о декоммунизации 2016 года».

В 2020 году официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала польскую сторону побояться Бога и заняться поисками и наказанием тех, кто оскверняет расположенные в стране захоронения и памятники воинам Красной армии, освобождавшим Европу от фашизма.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Польша «лидирует в антироссийской гонке» по сносу памятников. Лавров также считает, что в стране «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи».

В июле 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Запрет, вступивший в силу осенью 2017 года, не коснулся кладбищ и мест захоронений. Кроме того, предусмотрено удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.