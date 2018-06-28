В Польше снесли памятник воинам Красной Армии

В польском городе Домброва-Гурнича сносят памятник солдатам Красной Армии, павшим во время его освобождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское телевидение.

Демонтаж начался в четверг, 28 июня. За несколько недель до этого полиция остановила снос, так как у рабочих не было соответствующего разрешения.

Как пишет агентство, тогда прораб, ссылаясь на электронную переписку, пытался доказать, что имеет право на демонтаж монумента. С кем конкретно он обменивался письмами, не уточняется.

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Памятник 80-й Любанской стрелковой дивизии 59-й армии 1-го Украинского фронта был установлен в 1984 году.

В декабре 2017-го в польском городе Быдгощ в ходе кампании по декоммунизации безуспешно пытались переименовать одну из улиц города. Прежнее название ей вернули через несколько часов.

В июле того же года президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

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