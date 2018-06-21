Украина решила декоммунизировать две области

На Украине решили переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области. Об этом на сайте издания «Апостроф» пишет директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Переименование Днепропетровской и Кировоградской областей является, по сути, завершающим этапом декоммунизации. Оно подпадает под действие законов о декоммунизации, но несколько затянулось, потому что требует другой процедуры — изменений к действующей конституции, поскольку и Днепропетровская, и Кировоградская области там упомянуты», — отметил Вятрович.

По его словам, 20 июня вопрос переименования областей рассматривался в комитете по вопросам местного самоуправления. Далее проект закона должен одобрить Конституционный суд, а после за него — конституционное большинство в Верховной Раде. Вятрович не сомневается в успехе.

«Судя по тому, как спокойно, абсолютным большинством эти переименования поддержали в комитете, я думаю, что конституционное большинство голосов может набраться. Единственное, чего может не хватить, это дисциплины депутатов — чтобы они присутствовали на рабочем месте, когда будет голосование за эти изменения», — подчеркнул директор Института национальной памяти.

Днепропетровскую область планируют переименовать в Сичеславскую. Такое решение мотивировано тем, что на территории области находились пять из восьми сечей запорожских казаков. Ожидаемое название Кировоградской области Вятрович не уточнил, однако областной центр, город Кировоград, в 2016 году переименовали в Кропивницкий.

Свои нынешние названия две украинские области получили в честь Григория Петровского, председателя ЦИК СССР от УССР, и Сергея Кирова, первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б).

Декоммунизация на Украине идет с 2014 года. За это время власти страны успели переименовать 987 населенных пунктов и 52 тысячи улиц.

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