На Украине углядели «советское наследие» в Верховной Раде

На Украине задумались о переименовании Верховной Рады из-за ее «советского» названия. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает strana.ua.

«Верховная Рада Украины — само название является советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений, для нас это новая идея», — сказал Вятрович.

По его словам, в качестве одного из вариантов рассматривается термин «Национальное собрание Украины».

В то же время в интервью «Радио Свобода» Вятрович заявил об окончании процесса декоммунизации на Украине. По его словам, за последние годы в стране было переименовано около тысячи населенных пунктов, остались девять или десять «неочевидных коммунистических названий».

Кроме того, в регионах демонтировали почти все памятники Ленину. «И не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах... Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности Ленину, их уже нет», — подытожил он.

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