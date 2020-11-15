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Захарова призвала Польшу «побояться Бога»

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала польскую сторону побояться Бога и заняться поисками и наказанием тех, кто оскверняет расположенные в стране захоронения и памятники воинам Красной армии, освобождавших Европу от фашизма. Так она ответила в своем Facebook на обвинения Польши о попытках России испортить ее репутацию.

«Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов. История Второй мировой войны, крушение президентского самолета под Смоленском, плачевные итоги цветных революций в Европе, инфодемия периода коронавируса — во всем этом и многом другом, по логике ряда представителей официальной Варшавы, нужно обвинять Россию», — написала спикер МИДа.

Захарова отметила, что если Польша займется защитой памятников, а не обвинениями России в порче имиджа, то она будет «с удовольствием рассказывать об этом на брифингах вместо практически уже еженедельных призывов к Варшаве выполнять свои обязательства по сохранению мемориалов».

Ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин обвинил Россию в создании плохой репутации страны. По его словам, Польшу пытаются выставить проблемной в глазах Евросоюза. «Самая большая угроза для Польши — это деятельность Российской Федерации, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», — заявил Жарин.

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