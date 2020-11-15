Польша обвинила Россию в своей плохой репутации

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин обвинил Россию в создании плохой репутации страны. Его слова приводит «Польское радио».

Жарин заявил, что за скоординированными информационными атаками на Польшу также стоят Китай и Германия, которые всегда пытались дискредитировать Варшаву в глазах Запада.

Однако Москва якобы несет в этом отношении наибольшую угрозу, заявил пресс-секретарь министра. По его словам, Россия якобы пытается выставить Польшу проблемной для Евросоюза страной. «Самая большая угроза для Польши — это деятельность Российской Федерации, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», — отметил Жарин.

Он уточнил, что имеет в виду разведдеятельность, «провокации, дипломатические выпады», а также деятельность России в финансово-энергетическом секторе. При этом доказательств своих слов чиновник не привел, однако заверил, что Польша — самая важная страна Восточной Европы для НАТО.

9 ноября Польша окончательно одобрила размещение дополнительных войск из США, в том числе для защиты от угроз со стороны России. Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал межправительственное соглашение об усилении военного сотрудничества двух стран. Заключенное соглашение предполагает, что в Польшу будут дополнительно введены не менее одной тысячи американских военнослужащих, а также создание в стране передового центра командования пятого корпуса армии США.