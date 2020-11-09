Польша одобрила введение дополнительных войск США для защиты от России

Польша окончательно одобрила размещение дополнительных войск из США, в том числе для защиты от угроз со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда ратифицировал межправительственное соглашение об усилении военного сотрудничества двух стран. Заключенное соглашение предполагает, что в Польшу будут дополнительно введены не менее одной тысячи американских военнослужащих, а также создание в стране передового центра командования пятого корпуса армии США.

Договор закрепляет «более долгосрочное» военное присутствие США в Польше, где в настоящее время находятся, по разным оценкам, около 4,5 тысячи американских военнослужащих. Размеры доплаты на реализацию данного договора из польского бюджета оцениваются в 500 миллионов злотых (около 135 миллионов долларов) в год.

Ранее польские политики неоднократно заявляли об исходящей от России угрозе, призывая усилить позиции НАТО в Польше. Так, вице-премьер Ярослав Качиньский выражал мнение, что Россия ищет слабые пункты в системе демократии Евросоюза и атакует там, где видит слабину, — «как было в Крыму и Донбассе».

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