Россия назвала прямой угрозой американские военные планы в Польше

Использование универсальных пусковых установок в рамках американской системы ПРО в Польше и Румынии, позволяющих запускать ракеты средней дальности, — прямая угроза для России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в интервью «Интерфаксу».

Отмечается, что в 2021 году должно быть закончено создание ракетной базы в Польше с пусковыми установками Мk-41. По словам Грушко, это создаст прямую угрозу интересам России, какой уже считается готовая система ПРО в Румынии. «Все эти планы, разумеется, учитываются в процессе планирования в области обороны», — подчеркнул замглавы МИД.

В апреле обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин отметил, что завершение строительства через один-два года американского комплекса противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в поселке Редзиково (Польша) позволит США «взять под полный контроль всю европейскую часть России». По его словам, развертывание комплекса в названные сроки поможет отслеживать военную информацию, например, позиции российских баллистических ракет «Тополь-М» и «Ярс» в Татищево, Тейково и Козельске.

На румынской военной базе в Девеселу развернут американский комплекс ПРО Aegis Ashore, в котором используются пусковые установки Mk-41. Они применяются для запуска различных ракет, в том числе Tomahawk.

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