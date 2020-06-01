Россия рассказала о военной активности НАТО у ее границ

НАТО наращивает инфраструктуру противоракетной обороны (ПРО) в Польше в дополнение к уже развернутому объекту США в Румынии. Слова начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергея Рудского о военной активности приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Генерал-полковник рассказал, что работа по наращиванию инфраструктуры ПРО около границ России продолжается. Рудской также отметил, что Москва озабочена из-за возможного размещения на упомянутых базах крылатых ракет Tomahawk.

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В апреле обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин отметил, что завершение строительства через один-два года американского комплекса противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в поселке Редзиково (Польша) позволит США «взять под полный контроль всю европейскую часть России». По его словам, развертывание комплекса в указанные сроки позволит отслеживать позиции российских баллистических ракет «Тополь-М» и «Ярс» в Татищево, Тейково и Козельске.

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