В Совфеде ответили на обвинения Польши об испорченной репутации в адрес России

Заявление представителей Польши о том, что Россия якобы создает плохую репутацию республики, связаны с тем, что в Варшаве избрали Москву в качестве объекта постоянных нападок. Таким образом на озвученные обвинения ответил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

«Если что-то в Польше происходит, на вопрос "Кто виноват?" они всегда отвечают: "Россия"... К сожалению, это выработалось у них на протяжении последних нескольких десятилетий», — пояснил Цеков.

При этом он подчеркнул, что на самом деле Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран.

Ранее в ноябре пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия якобы пытается выставить Польшу проблемной для Евросоюза страной. По его словам, речь идет о «провокациях, дипломатических выпадах», а также деятельности России в финансово-энергетическом секторе. При этом никаких доказательств чиновник не привел.