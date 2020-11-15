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Пушков ответил на обвинения Польши в адрес России об испорченной репутации

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков ответил на обвинения польской стороны в адрес России об испорченной репутации. По словам Пушкова, ухудшение имиджа страны не представляет интереса. Об этом он написал в своем Twitter.

Сенатор заявил, что образ Польши в мире не связан с усилиями России — дело в том, что ее внутренняя политика просто не вписывается в требования и ценности Евросоюза. «Варшаве надо не Москву обвинять, а посмотреть в зеркало. И там они увидят виновного», — подчеркнул Пушков.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин обвинил Россию в создании плохой репутации страны. По его словам, Польшу пытаются выставить проблемной в глазах Евросоюза. «Самая большая угроза для Польши — это деятельность Российской Федерации, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», — заявил Жарин.

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