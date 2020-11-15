Пушков предупредил о риске Байдена стать «укравшим выборы» президентом

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что победивший на выборах президента США демократ Джо Байден рискует стать главой государства, «укравшим выборы». О таком риске он предупредил в своем Twitter-аккаунте.

Политик напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп указал на необходимость остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с поставленными избирателями при регистрации.

По словам Пушкова, если Трамп добьется пересмотра в Джорджии, а в Пенсильвании одержит победу, то его соперник потеряет 36 голосов выборщиков и они перейдут к Трампу. При этом сенатор подчеркнул, что Трампу для победу этого будет недостаточно – нужен еще один штат.

Пушков также выразил мнение, что пересмотр голосования в двух штатах, где по предварительным данным лидирует Байден, «окончательно дискредитирует выборы и лишит их легитимности».

Ранее Трамп призвал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия. Он заявил, что необходимо приостановить подсчет голосов до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации.

11 ноября Джорджия, один из ключевых американских штатов на президентских выборах, объявил о полном ручном пересчете голосов. Отмечается, что окончательные итоги голосования в регионе будут объявлены только 20 ноября.

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.