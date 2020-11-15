Трамп назвал «тратой времени» ручной пересчет голосов и призвал его остановить

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп призвал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Трамп заявил, что необходимо приостановить подсчет голосов до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации.

Он заявил, что ручной пересчет голосов, который идет в Джорджии — пустая трата времени. «Они не показывают совпадающие подписи», — пояснил Трамп.

11 ноября Джорджия, один из ключевых американских штатов на президентских выборах, объявил о полном ручном пересчете голосов. Отмечается, что окончательные итоги голосования в регионе будут объявлены только 20 ноября.

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.