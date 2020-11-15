В Госдуме ответили Польше на обвинение в информатаке на Варшаву

Последние годы власти Польши постоянно делают антироссийские заявления, часто не подкрепляя их серьезными фактами и доказательствами. Так депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT ответил на обвинения Польши в информатаке России на Варшаву.

«В качестве доказательств используют либо чьи-то домыслы, либо предположения, а фактами даже не пахнет. Зато поставлены на поток регулярные оскорбления нашей страны и нашего народа», — сказал депутат, назвав происходящее русофобией и «планомерной государственной политикой».

Парламентарий отметил, что ежегодно польские политики пугают граждан «российским вторжением», которого в итоге не происходит. Бальбек заключил, что таким образом власти Польши «открыто натравливают» на Россию жителей Восточной Европы и стран Балтии.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин упрекнул Москву в создании плохой репутации республике. По его словам, Россия, Китай и Германия всегда пытались дискредитировать Варшаву в глазах Запада и сейчас ведут скоординированные информационные атаки на Польшу. Жарин отметил, что наибольший вклад в этот процесс внесла именно российская сторона, которая якобы пытается выставить страну проблемной для Евросоюза страной. Также он обвинил Россию в разведдеятельности, «провокациях, дипломатических выпадах, хакерских атаках», но доказательств не привел.