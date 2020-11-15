Сенатор ответил на заявление Польши о попытках России испортить ее репутацию

Попытка Польши уличить Россию в стремлении испортить ее репутацию в Европе и мире цинична и не имеет ничего общего с реальностью, отметил в беседе с ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Цинично, неприемлемо и не имеет никакого отношения к реалиям. Так что это из серии "с больной головы на здоровую"», — сказал сенатор. Отвечая на раннее заявление польских властей, он подчеркнул, что Польша — одна из наиболее антироссийски настроенных стран Европы, при этом она выводит свою позицию на уровень государственной политики.

Косачев добавил, что при желании можно найти множество официальных заявлений польских политиков, дискредитирующих Россию и ее репутацию. По его словам, подобные мнения озвучиваются неспроста. «Смысл такой политики — выставить Польшу в качестве авангарда борьбы "демократического Запада" с "авторитарным Востоком", а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли "прифронтового государства Польша"», — объяснил сенатор.

Ранее на обвинения отреагировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он посчитал, что заявление польских властей связаны с тем, что в Варшаве избрали Москву в качестве объекта постоянных нападок.

В ноябре пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин отметил, что Россия якобы пытается выставить Польшу проблемной для Евросоюза страной. По его словам, речь идет о «провокациях, дипломатических выпадах», а также деятельности России в финансово-энергетическом секторе. При этом никаких доказательств чиновник не привел.