Выходцы из Украины и Белоруссии провели антироссийский протест в Польше, передает корреспондент РИА Новости.

Акция прошла в среду, 21 апреля, у посольства России в Варшаве.

Несколько десятков человек пришли к российской дипмиссии с украинскими и бело-красно-белыми флагами (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ, один из символов протестов в Белоруссии).

Некоторые из них держали в руках плакаты с призывами не вмешиваться в дела Белоруссии и освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального.

Полицейские следят, чтобы протестующие не мешали движению автомобилей и пешеходов. Также правоохранители объявляют, что акция незаконна из-за пандемии коронавируса.

15 апреля Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата и выслала их со своей территории. В польском МИД рассказали, что в ведомство был вызван российский посол, и ему была вручена соответствующая нота. Сообщается, что основанием для высылки стало нарушение этими лицами условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. Польские власти также выразили солидарность с последними санкциями США против России.

22 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под бело-красно-белыми флагами проводился геноцид белорусов во время Великой Отечественной войны. До этого он утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым за использование запрещенной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы.