Лукашенко рассказал о геноциде белорусов под бело-красно-белым флагом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под бело-красно-белыми флагами проводился геноцид белорусов. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм нес на нашу землю цивилизацию, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ-флагам‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: "Иди и смотри!". Иди в Хатынь, Борки, Олу‚ Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, к мемориалам "Тростенец", "Яма", "Красный Берег"», — сказал он, выступая на памятном мероприятии в мемориальном комплексе «Хатынь».

Лукашенко заверил, что власти занялись этой проблемой и докажут всему миру, «что такое геноцид».

В начале января Лукашенко утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым за использование запрещенной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что он напрямую связан с нацистами.