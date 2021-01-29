В Белоруссии захотели признать бело-красно-белый флаг экстремистской символикой

Генпрокуратура Белоруссии может обратиться в суд с требованием признать один из символов протеста в республике — бело-красно-белый флаг — экстремистской символикой. Об этом пишет подконтрольное администрации президента республики издание «СБ.Беларусь сегодня».

По данным газеты, в прокуратуру обратилась «группа неравнодушных граждан», которая посчитала, что флаг был создан для «разжигания вражды и ненависти в белорусском обществе». Они попросили гособвинителей помочь добиться запрета на полотно, чтобы прекратить в стране «цветную революцию». Ведомство пообещало ответить на просьбу инициаторов в ближайшее время.

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В случае признания символа экстремистским, за его изготовление и использование, согласно белорусскому законодательству, активисты могут получить крупные штрафы или отправиться в колонию.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя. В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающее флаг Белорусской ССР. Президент Александр Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что знамя напрямую связано с нацистами.