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В МИД России заявили о готовности принять новые ответные меры против США

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Россия готова принять новые ответные меры в отношении США в том случае, если Вашингтон продолжит держать курс на эскалацию. С таким заявлением в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее министр рассказал о запасных и болезненных мерах против США. По его словам, они могут коснуться американского бизнеса, однако в настоящее время Москва «держит их про запас». В то же время дипломат признал, что Москва не может сопоставимо ответить на секторальные санкции США.

15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.

Позже глава Белого дома признался, что США в своих санкциях «могли бы зайти дальше», но он лично «решил не делать этого».

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