Мир
 
Последние новости
В Турции заявили о самом сложном периоде с начала пандемии
Иран призвал США прекратить использовать «ядерный терроризм»
МИД Турции прокомментировал решение России ограничить авиасообщение
Россиянин показал «разруху» на опустевшем Бали и удивил соотечественников
Россиянам рассказали о вариантах замены туров в Турцию и Танзанию
Чулки как у жены Байдена стали трендом среди пенсионерок
Песков опроверг связь приостановки полетов в Турцию с визитом Зеленского
ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Умер никогда не бравший взяток российский гаишник
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров назвал основную проблему США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что основная проблема США в том, что они не могут отказаться от «ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования». Его слова приводит агентство Irna.

Политик добавил, что этот курс был взят Соединенными Штатами в начале 1990-х годов после распада СССР. «Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более, что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства», — добавил он.

По словам Лаврова, Вашингтон при поддержке европейских союзников предпринимает агрессивные шаги.

Ранее глава МИД пообещал США ответ на любые недружественные шаги и заявил о невозможности полагаться на американцев и их союзников как на надежных партнеров. Так министр отреагировал на новости о возможной высылке из США российских дипломатов. Лавров добавил, что действия Вашингтона вызывают все больше критики в самих США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров: Иран и Россия тесно сотрудничают для обеспечения полного выполнения СВПД
Лавров объяснил нахождение российских войск около границы Украины
Кремль прокомментировал слова Лаврова о тупой линии США в отношении России
Лавров пообещал США ответ на «недружественные шаги»