Лавров назвал основную проблему США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что основная проблема США в том, что они не могут отказаться от «ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования». Его слова приводит агентство Irna.

Политик добавил, что этот курс был взят Соединенными Штатами в начале 1990-х годов после распада СССР. «Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более, что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства», — добавил он.

По словам Лаврова, Вашингтон при поддержке европейских союзников предпринимает агрессивные шаги.

Ранее глава МИД пообещал США ответ на любые недружественные шаги и заявил о невозможности полагаться на американцев и их союзников как на надежных партнеров. Так министр отреагировал на новости о возможной высылке из США российских дипломатов. Лавров добавил, что действия Вашингтона вызывают все больше критики в самих США.