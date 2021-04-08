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Лавров пообещал США ответ на «недружественные шаги»

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал США ответ на любые недружественные шаги и заявил о невозможности полагаться на американцев и их союзников как на надежных партнеров. Об этом пишет РИА Новости.

Так министр отреагировал на новости о возможной высылке из США российских дипломатов. Лавров добавил, что действия Вашингтона вызывают все больше критики в самих США.

«Мы должны полагаться на себя, потому что ни США, ни их союзники — не надежные партнеры, и в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроения и на то, с какой ноги они встают с утра», — добавил Лавров.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Соединенные Штаты завершили обзор приписываемых России кибератак и вмешательства в выборы, и сейчас администрация американского президента Джо Байдена изучает возможность высылки российских «сотрудников разведки под дипломатическим прикрытием» и введения новых санкций против приближенных к Кремлю людей и агентств, якобы причастных к вмешательствам.

17 марта Байден заявил, что собирается призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Он говорил, что президент России Владимир Путин поплатится, если окажется виновен.

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