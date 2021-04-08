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В Совфеде ответили на планы США выслать российских дипломатов

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации

В случае высылки российских дипломатов из США Москва может ответить аналогичными мерами и ограничить доступ к американской дипсобственности в России. Об этом РИА Новости заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим», — отметил он, уточнив, что, в соответствии с международными нормами, обычно в таких ситуациях применяются зеркальные меры.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Соединенные Штаты завершили обзор приписываемых России кибератак и вмешательства в выборы, и сейчас администрация американского президента Джо Байдена изучает возможность высылки российских «сотрудников разведки под дипломатическим прикрытием» и введения новых санкций против приближенных к Кремлю людей и агентств, якобы причастных к вмешательствам.

17 марта Джо Байден заявил, что собирается призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Он говорил, что президент России Владимир Путин заплатит, если окажется виновен.


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