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В Белом доме оценили результаты введения санкций против России

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Фото: ANTON VAGANOV / Reuters

В Белом доме оценили результаты введения санкций против России. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в интервью Reuters.

Сингх рассказал, что при принятии ограничительных мер намерением Вашингтона было действовать пропорционально и применять целевой подход. По его словам, санкции были нацелены на то, чтобы дать России понять, что у США есть возможность нанести еще больший урон, если Москва продолжит свои действия или начнет эскалацию. Пока что результаты их введения достаточно близки к тому, на что рассчитывали в Вашингтоне, резюмировал он.

Заместитель помощника президента также отметил, что санкции являются лишь элементом более широкой стратегии США в отношении России. Он подчеркнул, что Вашингтон стремится к выстраиванию более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.

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