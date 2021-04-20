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В США не получили информации о российских ответных санкциях

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Нед Прайс
Нед Прайс
Фото: POOL / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в США не получали официальной информации об ответных санкциях России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Госдепе не имеется никакой дипломатической корреспонденции, предоставляющей детали действий российских властей. Прайс также еще раз подчеркнул, что Вашингтон считает свои действия «подходящими и пропорциональным» и оставляет за собой право ответить на подобные шаги Москвы.

Ранее США оценили запрет на местных работников в российском посольстве. Официальный представитель Госдепартамента заявил, что местные работники являются важной частью работы посольства. «Мы бы хотели видеть полностью функционирующее посольство в стране», — добавил он.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также сообщалось, что Кремль посоветовал Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран.

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