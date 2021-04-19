На Западе описали сценарии для России в ответ на санкции США

Новые санкции США против российского госдолга могут повлиять на долгосрочную стратегию Минфина России, однако с негативным эффектом от уже введенных ограничений Москве удастся справиться. Такую оценку дало рейтинговое агентство Moody's, пишет РБК.

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Санкции будут еще больше ограничивать власть в выборе вариантов бюджетной политики, уверены западные эксперты. Однако серьезных проблем новые ограничения пока не несут, поскольку у России есть финансовые резервы, а также у страны низкая потребность в заимствованиях.

Аналитики описали несколько сценариев развития событий в ответ на действия Вашингтона. Так, Минфин России может перейти на выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) с более короткими сроками обращения, а также активнее использовать бюджетные остатки. В свою очередь ЦБ способен предоставить дополнительную ликвидность банковской системе для смягчения шока от санкций, говорится в отчете.

Гораздо опаснее для России дальнейшее расширение ограничений в отношении госдолга, отмечают в Moody's. Риск этого может заставить Минфин отказаться от наращивания заимствований. Все это угрожает планам правительства по улучшению уровня жизни населения.

15 апреля Вашингтон ввел новые санкции против России. Часть ограничений коснулась российского госдолга. С 14 июня американским компаниям запретят напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Американские инвесторы и эксперты назвали такие санкции слишком мягкими.