В США санкции против российского госдолга посчитали слишком мягкими. Об этом Financial Times рассказали опрошенные эксперты. Они подчеркнули, что все желающие смогут получить доступ к гособлигациям на вторичном рынке, так что серьезных потрясений от этого для российской экономики не будет.
«Худшие ожидания не оправдались», — констатировал инвестиционный директор Aberdeen Standard Investments Виктор Сабо и подчеркнул, что новые ограничения «не способны потрясти российскую экономику». Сейчас инвесторы не спешат избавляться от российских бумаг — с середины июня госдолг все равно можно будет покупать.
В четверг, 15 апреля, Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России. Часть ограничений коснулась российского госдолга: с 14 июня американским компаниям будет запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
В российском Минфине уверены, что санкции несут упущенную выгоду американским финансовым институтам. По словам главы ведомства Антона Силуанова, российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, а спрос на него по-прежнему остается высоким. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь сказал, что санкции против госдолга не приведут к серьезным последствиям для российской экономики.