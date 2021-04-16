Греф оценил последствия санкций США для российской экономики

Глава Сбербанка Герман Греф оценил последствия санкций США на российский госдолг для экономики. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, новые санкции США не приведут к серьезным последствиям для экономики.

«Сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем», — пояснил Греф.

Он добавил, что Россия научилась быстро адаптироваться к таким условиям. Также глава Сбербанка напомнил, что санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как «в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги». Тогда российские инвесторы, по его словам, купили бы их с большим дисконтом.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России, часть которых коснулась госдолга. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. С 14 июня американским компаниям будет запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Но они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.