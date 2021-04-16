Россия снизила вложения в американский госдолг

Россия вложила в американские государственные ценные бумаги 5,756 миллиарда долларов в феврале этого года, говорится на сайте Минфина США.

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Однако объем вложений в госдолг снизился, в январе он был на уровне 6,145 миллиарда долларов. Самыми крупными держателями госбумаг США в феврале оказались Япония (1,258 триллиона долларов) и Китай (1,104 триллиона). Россия также сократила долю долгосрочных облигаций с 2,7 миллиарда долларов до 306 миллионов долларов. Доля краткосрочных облигаций увеличилась с 3,4 до 5,45 миллиарда долларов.

Ранее, 15 апреля, Вашингтон ввел новые санкции против России. Часть ограничений коснулась российского госдолга. С 14 июня американским компаниям запретят напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

Американские инвесторы и эксперты назвали санкции США против России слишком мягкими. Они подчеркнули, что серьезных потрясений от новых запретов для российской экономики не будет.