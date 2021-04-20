США оценили запрет на местных работников в российском посольстве. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американская сторона разочарована таким решением, передает РИА Новости.

По словам Прайса, местные работники являются важной частью работы посольства. «Мы бы хотели видеть полностью функционирующее посольство в стране», — сказал он.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также сообщалось, что Кремль посоветовал послу США в Москве Джону Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран.