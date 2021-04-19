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МИД напомнил американскому послу о совете Кремля уехать из России

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Представитель МИД России Мария Захарова напомнила послу США Джону Салливану о совете Кремля уехать из России. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова отметила, что рекомендация американскому послу вернуться в Вашингтон и провести там обстоятельные консультации со своим руководством по-прежнему актуальна.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

В ответ МИД России опубликовал список ответных санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также сообщалось, что Кремль посоветовал Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран.

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