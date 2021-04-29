Президент США Джозеф Байден охарактеризовал политику США в отношении России. По его словам, Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой, однако обещает последствия за «вмешательства». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома перед выступлением Байдена перед Конгрессом США.

«Что касается России, я очень ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», — сказал глава государства, добавив, что страны могут сотрудничать, когда это в их интересах.

Кроме того, по словам Байдена, США пропорционально отреагировали на приписываемые России кибератаки и вмешательство в американские выборы.

Ранее он пожаловался, что после предшественника Дональда Трампа ему досталась страна в состоянии кризиса. «Самая страшная пандемия за последнее столетие. Худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Ужаснейшее нападение на нашу демократию со времен Гражданской войны», — перечислил Байден.

Выступление президента США началось 28 апреля в 21:00 (4:00 29 апреля по московскому времени). Это традиционное послание «О положении страны», с которым американские лидеры обращаются к Конгрессу в начале года. Однако в этом году Байден решил приурочить его к 100 дням своего нахождения на посту главы государства.