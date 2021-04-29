Мир
 
Последние новости
Спецборт МЧС России прибыл в Индию с медпомощью
Байден заявил о цели «победить в XXI веке»
В России признали законным суммирование сроков лишения водительских прав
Тучная певица станцевала тверк в облегающем полупрозрачном платье
Украине предсказали проблемы из-за увольнения главы «Нафтогаза»
Стюардесса раскрыла правду о графике работы бортпроводников
Мальчик отрастил длинные волосы ради помощи больным детям
Иммунолог назвал рискующих повторно заразиться COVID-19 группы россиян
Женщина упала во время пробежки, подхватила смертоносную инфекцию и впала в кому
Полицейские «арестовали» резвившегося на дороге крокодила
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден охарактеризовал политику США в отношении России

Перейти в «Мою Ленту»
Джозеф Байден
Джозеф Байден
Фото: Chip Somodevillaa / Reuters

Президент США Джозеф Байден охарактеризовал политику США в отношении России. По его словам, Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой, однако обещает последствия за «вмешательства». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома перед выступлением Байдена перед Конгрессом США.

«Что касается России, я очень ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», — сказал глава государства, добавив, что страны могут сотрудничать, когда это в их интересах.

Кроме того, по словам Байдена, США пропорционально отреагировали на приписываемые России кибератаки и вмешательство в американские выборы.

Ранее он пожаловался, что после предшественника Дональда Трампа ему досталась страна в состоянии кризиса. «Самая страшная пандемия за последнее столетие. Худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Ужаснейшее нападение на нашу демократию со времен Гражданской войны», — перечислил Байден.

Выступление президента США началось 28 апреля в 21:00 (4:00 29 апреля по московскому времени). Это традиционное послание «О положении страны», с которым американские лидеры обращаются к Конгрессу в начале года. Однако в этом году Байден решил приурочить его к 100 дням своего нахождения на посту главы государства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США назвали условие переговоров с Россией
Названа одна из тем обсуждения на личной встрече Путина и Байдена
США приготовились вводить санкции против России