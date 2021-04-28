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Названа одна из тем обсуждения на личной встрече Путина и Байдена

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Официальный сайт президента России

Президент США Джо Байден планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Украине, об этом заявил помощник главы американского государства по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNBC, передает ТАСС.

Салливан отметил, что в ходе готовящейся личной встречи будет затронут «целый спектр вопросов» в отношениях Москвы и Вашингтона, в частности «суверенитет и территориальная целостность Украины». Помощник президента США добавил, что Байден надеется на «стабильные отношения» с Россией.

Ранее Салливан сообщил, что в ходе переговоров по телефону президент Байден высказывал лично российскому коллеге свои опасения по поводу увеличения числа войск на границе с Украиной.

Американский лидер провел телефонный разговор с Путиным 13 апреля. В частности, он призвал президента России провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. После этого сообщалось, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.

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