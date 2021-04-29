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Байден пожаловался на унаследованные в глубоком кризисе США

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress.com

Белый дом распространил выдержки из выступления президента США Джо Байдена перед Конгрессом, которое состоится 28 апреля в 21:00 (4:00 29 апреля по московскому времени). Это традиционное послание «О положении страны», с которым американские лидеры обращаются к Конгрессу в начале года. В своей речи глава американского государства жаловался, что «унаследовал находящуюся в кризисе страну», но за первые сто дней президентства сумел вернуть перспективы восстановления развития, передает ТАСС.

«Прошло 100 дней с тех пор, как я принес присягу, снял руку с нашей семейной Библии и унаследовал находящуюся в кризисе страну. Самая страшная пандемия за последнее столетие. Худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Ужаснейшее нападение на нашу демократию со времен Гражданской войны», — подчеркнул Байден.

Президент США констатировал, что на своем посту он сумел превратить «опасности в перспективы, а поражения — в преимущества».

Ожидается, что Байден раскроет план восстановления экономики на 2,3 триллиона долларов, который предполагает создание миллионов рабочих мест в долгосрочном периоде. Кроме того, он обратится к вопросу демократии и заявит об успехах американского правительства в деле восстановления доверия граждан и выполнения своих обязательств.

Ранее стало известно, что отношение к США в мире улучшилось после прихода Джо Байдена на пост президента. Наиболее позитивно политические изменения в Белом доме повлияли на Германию. Показатели одобрения также значительно увеличились в Японии и во Франции.

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