Байден заявил об «ошеломительном успехе» в борьбе с коронавирусом

Соединенные Штаты добились «ошеломительного успеха» в борьбе с пандемией коронавируса, за последние месяцы количество заражений в стране существенно снизилось. Об этом во вторник, 27 апреля, заявил американский лидер Джо Байден, сообщает ТАСС.

«Мы добились ошеломительного успеха благодаря всем вам. Количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января, когда я вступил в должность президента», — сказал Байден в ходе выступления в Белом доме. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что позже сможет предоставить нуждающимся странам как вакцины против COVID-19, так и технологии их производства.

Кроме того, президент США подтвердил намерение направить необходимые препараты в Индию, которая столкнулась с резким ростом числа заражений. Этот вопрос обсуждался по телефону с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Ранее главный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт заявил, что США раздадут 60 миллионов доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca другим странам. Они будут переданы по мере их поступления. При этом Славитт не стал уточнять, куда и когда отправят партии препарата.

В свою очередь, координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс рассказал, что США в следующие несколько месяцев не будут испытывать необходимости в использовании вакцины AstraZeneca. Он заявил, что 10 миллионов доз уже готовы и должны пройти окончательную проверку, а еще 50 миллионов доз могут быть подготовлены к отправке в мае или июне.