Миллионы американцев отказались от второй прививки от коронавируса

Более пяти миллионов американцев, или почти 8 процентов получивших первую прививку от коронавируса препаратами Pfizer или Moderna отказались от второй инъекции. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC).

По ее данным, американцы пропускают вторую прививку по различным причинам. Так, некоторые опасаются побочных эффектов, есть и те, кто считает, что одной инъекции достаточно для должной иммунизации. При этом, отмечает издание, иногда пункты вакцинации сами отменяют запись на вторую прививку, так как у них заканчивались нужные препараты.

Ранее сообщалось, что Китай, США и Индия стали странами-лидерами по числу привитых от коронавируса граждан. По данным на 24 апреля, в 207 странах было введено 1 002 938 540 доз вакцины от COVID-19. На США, Китай и Индию приходится 58 процентов сделанных прививок.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане.