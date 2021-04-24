Названы страны-лидеры по числу привитых от COVID-19

Китай, США и Индия стали странами-лидерами по числу привитых от коронавируса граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

На сегодняшний день в 207 странах было введено 1 002 938 540 доз вакцины от COVID-19. На США, Китай и Индию приходится 58 процентов сделанных прививок.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что скоро население Земли приблизится к пику распространения коронавируса за всю пандемию. В ВОЗ утверждают, что случаи заражения и смерти продолжают расти, поэтому вскоре стоит ждать максимальных значений.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане.