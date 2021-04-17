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Число скончавшихся от коронавируса в мире превысило три миллиона

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Число скончавшихся от коронавируса в мире превысило три миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, передает РИА Новости. .

По данным на 11:20 по московскому времени, количество летальных исходов в мире, связанных с COVID-19, достигло 3 000 225. Число выявленных случаев заражения коронавирусом на данный момент превышает 139,9 миллиона.

Наибольшее количество смертей среди заболевших коронавирусом зафиксировано в США — свыше 566 тысяч человек.

Ранее в апреле Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о росте смертности от коронавируса в мире. «Мы сейчас наблюдаем рост случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост смертности в течение четырех недель», — отметил Гебрейесус.

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