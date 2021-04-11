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В ВОЗ рассказали об опасности новых мутаций COVID-19 для россиян

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в беседе с «Российской газетой» рассказала об опасности новых мутаций COVID-19 для россиян.

По ее словам, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые недавно выявленные вызывающие озабоченность варианты могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами.

Представитель организации отметила, что вероятность повторного занесения вируса и возобновления инфекции продолжит сохраняться в каждой стране, и его необходимо будет постоянно контролировать, поскольку COVID-19 циркулирует между странами и внутри них.

Вуйнович предположила, что останутся высокие риски вывоза и ввоза вируса между странами в результате международных поездок. При этом воздействие на страны будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, существует ли постоянная передача инфекции на местном уровне и работают ли системы здравоохранения на полную мощность.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала снижение заболеваемости COVID-19 в России. Специалист считает, что при увеличении темпов вакцинации и сохранении мер предосторожности «заболеваемость будет сохраняться на нынешнем уровне или, возможно, более низком в середине или конце весны».

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