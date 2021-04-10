В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала снижение заболеваемости COVID-19 в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист считает, что при увеличении темпов вакцинации и сохранении мер предосторожности «заболеваемость будет сохраняться на нынешнем уровне или, возможно, более низком в середине или конце весны». При этом ежесуточные колебания числа заболевших могут меняться как в одну, так и в другую сторону.

Пшеничная также отметила, что темпы заболеваемости снижаются, поскольку растет число людей с иммунитетом к коронавирусу благодаря вакцинации, продолжению соблюдения мер профилактики, а также количеством переболевших инфекцией. Эта тенденция наметилась еще зимой и, самое главное, чтобы она продолжалась и дальше, «а это во многом зависит от нас самих», — подчеркнула эпидемиолог.

В России за последние сутки выявили 9150 новых случаев коронавируса, с начала пандемии — 4 623 984. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2421), Санкт-Петербурге (703) и Московской области (594). Меньше всего — в Магаданской и Еврейской автономной областях, а также в Туве — по 2. За весь период выздоровели 4 248 700, умерли 102 247 человек.